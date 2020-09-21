Пьяный омич поджег студенту волосы и снял с него кроссовки

В отдел полиции № 8 обратился 19-летний житель Советского округа, который рассказал, что у него похитили свето-шумовой пистолет, который он использовал для отпугивания бродячих собак. Выяснилось, что вечером молодой человек зашел в ломбард, где работает его друг.
Через некоторое время в помещение зашел пьяный незнакомец, которому сильно не понравился внешний вид омича. Он попробовал поджечь студенту окрашенные волосы, а затем вытащил его из ломбарда, избил и забрал выпавший из кармана молодого человека свето-шумовой пистолет.
Но на этом подозреваемый не успокоился. Он пошел следом за студентом и вновь попытался вытащить его на улицу за ноги. Парень схватился за очевидцев, поэтому злоумышленнику достались только его кроссовки.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 24-летний омич. Его задержали у него дома и доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».