Пьяный омич поджег студенту волосы и снял с него кроссовки

В отдел полиции № 8 обратился 19-летний житель Советского округа, который рассказал, что у него похитили свето-шумовой пистолет, который он использовал для отпугивания бродячих собак. Выяснилось, что вечером молодой человек зашел в ломбард, где работает его друг.