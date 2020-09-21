Политолог: Михаил Дегтярев двигается в правильном направлении

Как пишет vostok.today, снижение транспортного налога стало возможным за счет сокращения расходов на чиновников, депутатов и мировых судей. Это позволило краевому бюджету сэкономить порядка 400 миллионов рублей.
«В результате налог будет сопоставим с тем, который платят жители Приморского края, а по ряду позиций даже ниже», — отмечал Михаил Дегтярев.
Кроме того, Хабаровский губернатор продлил действие программы льготных авиаперелетов для жителей северных районов края, выделив на эти цели 33 млн рублей из региональной казны. Дегтярев рассказал об этом в ходе встречи с жителями отдаленных проблемных районов. Стоит отметить, что жители Тугуро-Чумиканского района смогли пообщаться с главой региона впервые за 15 лет.
Как отметил член Общественной палаты края Владимир Зубков, врио губернатора Дегтярев приступил к работе, не опираясь на доклады местной администрации, а лично изучив всю обстановку по факту.
«В ходе многочисленных командировок он самостоятельно вникал в проблемы, чтобы найти эффективные пути решения», - отмечает Зубков.
Другая острая проблема региона связана с расселением людей из ветхого и аварийного жилья. Михаил Дегтярев поручил создать новую программу расселения ветхого фонда, в которую будут включены дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.
Также глава региона взял под личный контроль важные для хабаровчан вопросы экологии. Он обязал инвестора угольного терминала у мыса Веселый выйти на диалог с местными жителями. Без согласия граждан ни один подобный проект не может быть реализован, отметил Дегтярев.
«Безусловно, двух месяцев недостаточно для освоения необъятных просторов Хабаровского края. Но Михаил Дегтярев двигается в правильном направлении, совершая множество поездок по региону, знакомясь с местными жителями и управленцами на местах», - комментирует член экспертно-аналитического совета по вопросам общественно-политического развития Хабаровского края при губернаторе края Юрий Матвеев.
Сообщается, что Михаил Дегтярев уже составил дорожную карту проблем Хабаровского края, которую методично отрабатывает, опираясь на региональные и федеральные ресурсы.