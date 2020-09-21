Политолог: Михаил Дегтярев двигается в правильном направлении

Кроме того, Хабаровский губернатор продлил действие программы льготных авиаперелетов для жителей северных районов края, выделив на эти цели 33 млн рублей из региональной казны. Дегтярев рассказал об этом в ходе встречи с жителями отдаленных проблемных районов. Стоит отметить, что жители Тугуро-Чумиканского района смогли пообщаться с главой региона впервые за 15 лет.