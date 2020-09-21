Перепись населения определит уровень грамотности омичей

С 1 по 30 апреля 2021 года в Омске будет проходить перепись населения. Организаторы обратят внимание на уровень грамотности россиян, их квалификацию и другие параметры.
Так, в новой переписи в блоке про образование появилась новая графа – «дошкольное образование». Графа «среднее образование» теперь подразделяется на две» «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». Что касается высшего образования, здесь уточнены градации: бакалавр, специалист, магистр.
Омскстат приводит данные прошлой переписи: так, среди лиц старше 15 лет неграмотных было всего 0,5%. В основном это были люди в возрасте от 70 лет. Наличием высшего образования мог похвастаться каждый пятый, среднее или начальное профессиональное было у каждого третьего. Среднее (полное) образование было у 294 тысяч человек. По данным переписи 2010 года, в регионе было 5 274 кандидата наук и 795 докторов наук. Четырнадцать из них на тот момент даже не отметили 30-летие.
Как напомнили омичам, в следующем году с 1 по 22 апреля можно будет заполнить переписной лист самостоятельно на портале Госуслуг.