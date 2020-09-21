Перепись населения определит уровень грамотности омичей

Омскстат приводит данные прошлой переписи: так, среди лиц старше 15 лет неграмотных было всего 0,5%. В основном это были люди в возрасте от 70 лет. Наличием высшего образования мог похвастаться каждый пятый, среднее или начальное профессиональное было у каждого третьего. Среднее (полное) образование было у 294 тысяч человек. По данным переписи 2010 года, в регионе было 5 274 кандидата наук и 795 докторов наук. Четырнадцать из них на тот момент даже не отметили 30-летие.