ОНПЗ совершенствует навыки специалистов с помощью цифровых технологий

Специальное программное обеспечение повторяет производственные процессы будущих комплексов замедленного коксования, глубокой переработки нефти и новых объектов общезаводского хозяйства. Тренировки позволяют повысить профессиональные навыки специалистов, чтобы исключить внештатные ситуации.
Компьютерные тренажеры подготовят сотрудников для работы на главных производственных комплексах предприятия – ключевых проектах второго этапа программы развития ОНПЗ. Сейчас в учебном центре ОНПЗ действуют 30 компьютерных тренажерных комплексов для отработки навыков управления и контроля. Занятия проходят по разным сценариям тренинга. Кроме обязательных навыков пуска и остановки технологического объекта персонал отрабатывает порядок действия в различных ситуациях, требующих координации с городскими службами.
«Модернизация Омского НПЗ – это не только глобальное обновление производственных мощностей, но и развитие персонала. Внедрение цифровых технологий управления процессами нефтепереработки требует особого подхода к подготовке кадров. Повышая эффективность обучения, мы укрепляем надежность производства и обеспечиваем реализацию профессионального потенциала каждого сотрудника», – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.