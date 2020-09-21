ОНПЗ совершенствует навыки специалистов с помощью цифровых технологий

Компьютерные тренажеры подготовят сотрудников для работы на главных производственных комплексах предприятия – ключевых проектах второго этапа программы развития ОНПЗ. Сейчас в учебном центре ОНПЗ действуют 30 компьютерных тренажерных комплексов для отработки навыков управления и контроля. Занятия проходят по разным сценариям тренинга. Кроме обязательных навыков пуска и остановки технологического объекта персонал отрабатывает порядок действия в различных ситуациях, требующих координации с городскими службами.