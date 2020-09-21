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ОНПЗ совершенствует навыки специалистов с помощью цифровых технологий

ОНПЗ совершенствует навыки специалистов с помощью цифровых технологий

21 сентября 2020, 18:33
Фото: «Газпромнефть - ОНПЗ»
ОНПЗ «Газпром нефти» проводит тренинги для персонала ключевых установок и комплексов, которые строятся в рамках модернизации предприятия. В учебном центре ОНПЗ установлены новые компьютерные тренажеры.

Специальное программное обеспечение повторяет производственные процессы будущих комплексов замедленного коксования, глубокой переработки нефти и новых объектов общезаводского хозяйства. Тренировки позволяют повысить профессиональные навыки специалистов, чтобы исключить внештатные ситуации.

Компьютерные тренажеры подготовят сотрудников для работы на главных производственных комплексах предприятия – ключевых проектах второго этапа программы развития ОНПЗ. Сейчас в учебном центре ОНПЗ действуют 30 компьютерных тренажерных комплексов для отработки навыков управления и контроля. Занятия проходят по разным сценариям тренинга. Кроме обязательных навыков пуска и остановки технологического объекта персонал отрабатывает порядок действия в различных ситуациях, требующих координации с городскими службами.

«Модернизация Омского НПЗ – это не только глобальное обновление производственных мощностей, но и развитие персонала. Внедрение цифровых технологий управления процессами нефтепереработки требует особого подхода к подготовке кадров. Повышая эффективность обучения, мы укрепляем надежность производства и обеспечиваем реализацию профессионального потенциала каждого сотрудника», – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

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