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Омские школьники уходят на карантин по COVID-19 целыми классами

Омские школьники уходят на карантин по COVID-19 целыми классами

21 сентября 2020, 11:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
Обнародованы данные на 18 сентября. Их опубликовала пресс-служба регионального Минобра.

Остаются закрытыми из-за коронавируса Березовская школа в Марьяновском районе и Петровская школа в Тевризском районе. Из-за COVID-19 отдельные классы закрыты в Юрьевской школе Кормиловского района, в омских школах № 132, 133, 135, гимназиях № 43 и 62.

Что касается карантина по ОРВИ, он введен в отдельных классах 69 образовательных учреждений. Речь о школах в Омске, а также в Большереченском, Исилькульском, Калачинском, Полтавском, Омском и Усть-Ишимском районах.

По состоянию на 18 сентября, из-за ОРВИ были полностью закрыты адаптивная школа-интернат № 6 и Великорусская школа в Калачинском районе. Что касается садиков, из-за COVID-19 был закрыт детсад № 245.

#Новости#Карантин#Школа#Коронавирус COVID-19#Общество
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