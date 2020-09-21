Омские школьники уходят на карантин по COVID-19 целыми классами

Остаются закрытыми из-за коронавируса Березовская школа в Марьяновском районе и Петровская школа в Тевризском районе. Из-за COVID-19 отдельные классы закрыты в Юрьевской школе Кормиловского района, в омских школах № 132, 133, 135, гимназиях № 43 и 62.
Что касается карантина по ОРВИ, он введен в отдельных классах 69 образовательных учреждений. Речь о школах в Омске, а также в Большереченском, Исилькульском, Калачинском, Полтавском, Омском и Усть-Ишимском районах.
По состоянию на 18 сентября, из-за ОРВИ были полностью закрыты адаптивная школа-интернат № 6 и Великорусская школа в Калачинском районе. Что касается садиков, из-за COVID-19 был закрыт детсад № 245.