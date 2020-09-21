Омичи начали воевать против «обочечников» на Сыропятском тракте

Накануне в паблике «Аварийный Омск» появилась информация о том, что на Сыропятском тракте в минувшее воскресенье снова образовалась пробка. Некоторые находчивые водители решили не дожидаться своей очереди, а обогнать чужие автомобили по обочине.
Однако все оказалось не так просто. На опубликованном снимке видно, как водитель автобуса перегородил проезд для «обочечников». В комментариях омичи похвалили находчивого водителя, который решил справедливо наказать нарушителей.
«Пробка из-за тех, кто по обочине обгоняет, потом влезает в общий поток, — написал Андрей Тушнолобов. — Поэтому „хвост“ становится еще длиннее».
Отметим, что это не единственный случай, который произошел вчера. Один из водителей аналогичным образом отказался пропускать другого, после чего агрессивный омич выскочил из машины с топором.