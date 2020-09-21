Омич остановил драку незнакомцев смертельным ударом ноги

Он напал на одного из них и начал избивать его без причины. В конфликт вмешался 30-летний прохожий, который попытался остановить драку. Однако потерпевший напал на него тоже. После этого мужчина жестоко избил нападавшего и ударил ногой в голову. В результате омич получил тяжелую черепно-мозговую травму, которая привела к смерти.