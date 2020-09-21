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Омич остановил драку незнакомцев смертельным ударом ноги

Омич остановил драку незнакомцев смертельным ударом ноги

21 сентября 2020, 11:51
Фото: Медиахолдинг1Mi
Подозреваемый хотел разнять драку, но виновник потасовки напал на него. Конфликт закончился смертью нападавшего, сообщает СУ СК России по Омской области.

В Омске возле торгового центра на проспекте Комарова обнаружили тел 28-летнего молодого человека с телесными повреждениями. Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следователи по «горячим следам» отыскали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель поселка Новоомский. По версии следствия, потерпевший был сильно пьян, когда вышел из кафе и увидел группу молодых людей.

Он напал на одного из них и начал избивать его без причины. В конфликт вмешался 30-летний прохожий, который попытался остановить драку. Однако потерпевший напал на него тоже. После этого мужчина жестоко избил нападавшего и ударил ногой в голову. В результате омич получил тяжелую черепно-мозговую травму, которая привела к смерти.

Следователи осмотрели место происшествия, взяли показания у подозреваемого, который признал свою вину. Проводятся допросы свидетелей. Расследование продолжается.

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