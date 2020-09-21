Новый защитник Ефремова хочет добиться для него условного срока

Приговор суда для Михаила Ефремова можно расценивать как катастрофу, поскольку наказание - восемь лет колонии. В то же время это дает его адвокату возможность пересмотреть дело, сообщает infox.ru. Поскольку это наибольший срок, когда его еще можно поменять на условный. Позиция прокуратуры была — 11 лет лишения свободы. И если бы суд дал ему даже 9 лет, у его защитников шансов на пересмотр дела практически бы не оставалось.
Еще один фактор, поднимающий шансы на более благополучный для актера приговор — то, как вели себя во время процесса адвокаты и подсудимого, и пострадавших. Эльмана Пашаева, который представлял на суде интересы Ефремова, уже лишили лицензии сроком на один год. По мнению экспертов, его методы ведения процесса могут быть расценены, как лишение законного права на защиту. Имя Александра Добровинского в негативном ключе в связи с данным процессом звучит не так часто, но сами претензии тоже весьма серьезные. Основная в том, что Добровинский консультировал Ефремова еще до того, как начался процесс. Что расценивается как оказание услуг адвоката. Таким образом, у него не было права быть представителем и потерпевшей стороны. И его дело также подлежит рассмотрению.
По словам нового адвоката Ефремова Владимира Васильева, он будет в апелляционной инстанции пробовать добиться изменения срока Ефремова на условный, поскольку его подзащитным вина признана. Это должно расцениваться как смягчающее обстоятельство. Хотя, по мнению адвоката, такие слова Ефремов произнес, судом первой инстанции почему-то они приняты не были.