Новый защитник Ефремова хочет добиться для него условного срока

Еще один фактор, поднимающий шансы на более благополучный для актера приговор — то, как вели себя во время процесса адвокаты и подсудимого, и пострадавших. Эльмана Пашаева, который представлял на суде интересы Ефремова, уже лишили лицензии сроком на один год. По мнению экспертов, его методы ведения процесса могут быть расценены, как лишение законного права на защиту. Имя Александра Добровинского в негативном ключе в связи с данным процессом звучит не так часто, но сами претензии тоже весьма серьезные. Основная в том, что Добровинский консультировал Ефремова еще до того, как начался процесс. Что расценивается как оказание услуг адвоката. Таким образом, у него не было права быть представителем и потерпевшей стороны. И его дело также подлежит рассмотрению.