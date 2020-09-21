Коронавирус нашли у 6196 россиян

По данным на 21 сентября, коронавирус за сутки нашли у 6196 жителей России. Таким образом, тенденция к росту числа вновь выявляемых случаев, наметившаяся 16 сентября, сохраняется. Общее количество заболевших в стране за время пандемии - 1 109 595 человек. Выздоровели за сутки 2616 пациентов, скончался 71 человек. Общее количество выздоровевших - 911 973. Летальных случаев за время пандемии в стране было 19 489.