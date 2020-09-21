Коронавирус нашли у 6196 россиян

По данным на 21 сентября, коронавирус за сутки нашли у 6196 жителей России. Таким образом, тенденция к росту числа вновь выявляемых случаев, наметившаяся 16 сентября, сохраняется. Общее количество заболевших в стране за время пандемии - 1 109 595 человек. Выздоровели за сутки 2616 пациентов, скончался 71 человек. Общее количество выздоровевших - 911 973. Летальных случаев за время пандемии в стране было 19 489.
По количеству новых случаев лидирует Москва: здесь диагноз подтвердился у 915 человек. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область с 209 и 193 новыми заболевшими. В Омской области COVID-19 подтвердился у 58 человек, с такой цифрой регион оказался на 40 месте. Общее количество заболевших за время пандемии жителей Омской области - 10 307.