Двое детей пострадали в аварии с грузовиком на Сыропятском тракте в Омске

В районе дома № 225 по улице 10 лет Октября он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Nissan, з рулем которого был 33-летний мужчина. В результате аварии пострадали два пассажира легкового автомобиля — младенец и 5-летний мальчик. Их увезли в больницу.