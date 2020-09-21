Двое детей пострадали в аварии с грузовиком на Сыропятском тракте в Омске

Вчера, 20 сентября, в 18:30 в Госавтоинспекцию Омской области сообщили об аварии с пострадавшими. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что 34-летний водитель грузовика «КамАЗ» ехал по Сыропятскому тракту в сторону улицы 10 лет Октября.
В районе дома № 225 по улице 10 лет Октября он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Nissan, з рулем которого был 33-летний мужчина. В результате аварии пострадали два пассажира легкового автомобиля — младенец и 5-летний мальчик. Их увезли в больницу.
Полиция проводит проверку. Во время нее установят все причины и обстоятельства аварии.