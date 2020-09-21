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Бурков потребовал ужесточить контроль за вывозом зерна

Бурков потребовал ужесточить контроль за вывозом зерна

21 сентября 2020, 17:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Губернатор Омской области Александр Бурков поручил профильным ведомствам усилить контроль из-за попыток нелегального вывоза зерна.

Из-за отсутствия жесткого пограничного режима между РФ и Казахстаном недобросовестные граждане продолжают вывозить товар без документов. По поручению главы региона разработан комплекс мероприятий по усилению контроля.

Выстроено взаимодействие и обмен информацией о грузоотправителях-нарушителях, специалисты анализируют проверки нарушений налогового закона.

Министр сельского хозяйства Николай Дрофа доложил, что с начала 2020 года в рамках работы по предотвращению вывоза 451.5 тонн зерна, пресечена 21 попытка провоза зерна через пограничные посты без документов.

«Основной объем вывоза зерна проходит через пункт «Одесское», на котором с 29 августа по 12 сентября года омский Россельхознадзор совместно с Пограничным управлением ФСБ России было пресечено 11 попыток нелегального вывоза зерна общим объемом 255,5 тонн», - рассказал глава ведомства.

Возбужденно уголовное дело по признакам мошенничества.

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