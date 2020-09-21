Бурков потребовал ужесточить контроль за вывозом зерна

Из-за отсутствия жесткого пограничного режима между РФ и Казахстаном недобросовестные граждане продолжают вывозить товар без документов. По поручению главы региона разработан комплекс мероприятий по усилению контроля.
Выстроено взаимодействие и обмен информацией о грузоотправителях-нарушителях, специалисты анализируют проверки нарушений налогового закона.
Министр сельского хозяйства Николай Дрофа доложил, что с начала 2020 года в рамках работы по предотвращению вывоза 451.5 тонн зерна, пресечена 21 попытка провоза зерна через пограничные посты без документов.
«Основной объем вывоза зерна проходит через пункт «Одесское», на котором с 29 августа по 12 сентября года омский Россельхознадзор совместно с Пограничным управлением ФСБ России было пресечено 11 попыток нелегального вывоза зерна общим объемом 255,5 тонн», - рассказал глава ведомства.
Возбужденно уголовное дело по признакам мошенничества.