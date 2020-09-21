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Астрологи назвали знаки, которым нужно быть осторожными в Омске

Астрологи назвали знаки, которым нужно быть осторожными в Омске

21 сентября 2020, 12:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Осенняя хандра может испортить жизнь представителям трех знаков зодиака. Звезды советуют осенью 2020 года проявлять осторожность Львам, Близнецам и Водолеям.

Львы

У Львов могут возникнуть трудности с коллегами, родными, друзьями и даже второй половинкой. Все из-за замкнутости и необщительности представителей этого знака. Львам рекомендуется поговорить по душам с близкими людьми, чтобы избежать конфликта.

Водолеи

В сентябре Сатурн плохо повлияет на Водолеев. Представители этого знака захотят больше времени проводить с возлюбленными, но помешает работа. Водолеям нужно найти баланс, чтобы не потерять любовь и работу.

Близнецы

Близнецы в сентября будут бросаться от одного дела к другому. Им нужно определиться, чтобы получить хоть какие-то результаты от своей деятельности.

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