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Алиханов отметил вклад «Россетей» в развитие Калининградской области

Алиханов отметил вклад «Россетей» в развитие Калининградской области

21 сентября 2020, 23:37
Фото: rosseti.ru
Руководитель «Россетей» Павел Ливинский и глава Калининградской области Антон Алиханов обсудили реализацию пятилетней ремонтно-восстановительной программы и совершенствования областных электросетей.

Она стала самой масштабной по региону из-за того, что объем ее финансирования преодолел порог в двадцать два миллиарда рублей.

По словам Ливинского, «Россети» ставят перед собой задачу создать в Калининградской области энергосистему, которая может стать эталоном. Приоритет в этом случае – цифровизация. Он также добавил, что на данный момент осуществляется реализация программы по обеспечению надлежащего климата для областного социально-экономического развития на ближайшие шестьдесят лет. До конца этого года закончится реконструкция пяти базовых центров питания.

Программа стартовала в 2016 году, и за четыре года ее действия возведены и восстановлены свыше полутора тысяч километров ЛЭП, а сети городов прибрежья переведены на напряжение в сто десять кВ. Помимо того, цифровизировали восемь подстанций на сто десять кВ. К 2025 году эта цифра должна возрасти до пятнадцати. Об этом информирует kaliningrad.kp.ru.

В этом году холдинг осуществит передачу почти ста километров немецких сетей 0,23 кВ к стандартному 0,4 кВ, завершив ремонт пяти подстанций 110 кВ. На подстанциях «Ладушкин», «Славск», «Полесск», «Озерки», «Багратионовск» будет использован ряд инновационных решений с наращиванием мощности на шестьдесят процентов.

Алиханов отметил, что передовая сетевая инфраструктура — ведущий момент в плане инвестиционной привлекательности, экономической модернизации и формирования рабочих мест. Для Калининграда также является значимым фактор энергобезопасности и независимости энергосистемы. На практике в результате проектов «Россетей» энергетика стала надежнее и доступнее.

Отмечается, что в числе существенных проектов: выдача мощности четырех теплоэлектростанций, электроснабжение объектов ЧМ по футболу-2018 и потребителей Куршской косы от региональной энергосистемы, подключение индустриального парка «Черняховск».

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