Алиханов отметил вклад «Россетей» в развитие Калининградской области

Программа стартовала в 2016 году, и за четыре года ее действия возведены и восстановлены свыше полутора тысяч километров ЛЭП, а сети городов прибрежья переведены на напряжение в сто десять кВ. Помимо того, цифровизировали восемь подстанций на сто десять кВ. К 2025 году эта цифра должна возрасти до пятнадцати. Об этом информирует kaliningrad.kp.ru.