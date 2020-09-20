В Омской области задержали крупную партию опасного меда

В ППУ «Черлакский» представители омского Управления Россельхознадзора задержали машину, перевозившую в фургоне 200 кг меда. Продукцию везли из Киргизии в Якутск через Омскую область.
Перевозчик, который является гражданином РФ, не смог предъявить ветеринарный сертификат Таможенного союза, хотя этот документ необходим для пересечения границы. Не было и других товарно-сопроводительных бумаг.
Груз задержали. Из-за невозможности идентифицировать продукцию и установить детали ее происхождения всю партию признали некачественной и опасной. Мед был уничтожен, нарушителя привлекли к административной ответственности по статье «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».