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В Омской области задержали крупную партию опасного меда

В Омской области задержали крупную партию опасного меда

20 сентября 2020, 11:24
Фото: Pixabay
Она была уничтожена. Об этом рассказали в омском Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В ППУ «Черлакский» представители омского Управления Россельхознадзора задержали машину, перевозившую в фургоне 200 кг меда. Продукцию везли из Киргизии в Якутск через Омскую область.

Перевозчик, который является гражданином РФ, не смог предъявить ветеринарный сертификат Таможенного союза, хотя этот документ необходим для пересечения границы. Не было и других товарно-сопроводительных бумаг.

Груз задержали. Из-за невозможности идентифицировать продукцию и установить детали ее происхождения всю партию признали некачественной и опасной. Мед был уничтожен, нарушителя привлекли к административной ответственности по статье «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».

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