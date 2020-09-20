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В Омске водитель легковушки не смог развернуться на новой дороге

В Омске водитель легковушки не смог развернуться на новой дороге

20 сентября 2020, 16:51
Фото: Юлия Золотухина / скриншот видео «Аварийный Омск»
Этот факт вызвал у горожан удивление. Кадры с места событий появились в соцсетях.

В сообществе «Аварийный Омск» появился пост от горожан, которым довелось побывать на новой 4-километровой дороге Левобережья, а именно – на ее участке от метромоста до 3-й Енисейской. Горожане рассказали, что не смогли развернуться на узком участке дороги на легковом авто.

Новую дорогу планируют открыть в декабре. Известно, что по узкому участку общественный транспорт ездить не будет: автобусы будут выезжать сюда после 3-й Енисейской. Там она становится шире: в районе бульвара Архитекторов на магистрали будет до 4 полос движения.

#Новости#Общество
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