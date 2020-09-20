В Омске водитель легковушки не смог развернуться на новой дороге

В сообществе «Аварийный Омск» появился пост от горожан, которым довелось побывать на новой 4-километровой дороге Левобережья, а именно – на ее участке от метромоста до 3-й Енисейской. Горожане рассказали, что не смогли развернуться на узком участке дороги на легковом авто.