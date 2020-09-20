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В Омске хотят спасти лебедя с перебитым крылом

В Омске хотят спасти лебедя с перебитым крылом

20 сентября 2020, 11:43
Фото: Александра Орлова / «Омск ВК»
Некоторые считают, что без людей ему не выжить. Пост с рассказом о птице появился в соцсетях.

Подписчица сообщества «Омск ВК» обратилась к горожанам с вопросом. «Подскажите, кто знает, как спасти птицу с перебитым крылом?» – поинтересовалась омичка.

Она пояснила, что лебедь уже два года живет на озере. «Люди его на зиму к себе закрывают и опять весной выпускают. Крыло, видимо, зажило неправильно», - отметила женщина.

Комментаторы отметили, что птице с перебитым крылом лучше жить под присмотром людей. Лебедя порекомендовали пристроить в зоопарк «Детского ЭкоЦентра». «Там есть журавль со сломанным крылом, его лечат», - рассказали омичи.

Это не единственный пост за последние сутки, посвященный благородным птицам. Так, в паблике «Типичный Омск» рассказали о лебеде, плавающем по Иртышу. «Скорее всего, не может взлететь», - предположил автор записи.

Фото: Влад Коктянов / «Типичный Омск»

«Этого лебедя, плавающего вдоль левого берега напротив школы №115, я видел в прошлом году в ноябре, когда по Иртышу уже начали плыть льдины - возможно, что там его дом», - поделился один из комментаторов.

#Новости#Животные#Помощь#Общество
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