Под Омском подростки едва не сорвали ремонт ДК

Они рассказали, что входная дверь клуба не была заперта, но на подсобке висел замок. Они взломали его и забрали оборудование. Что школьники сделали с инструментами, неизвестно. На них возбудили уголовное дело по по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», им грозит до пяти лет колонии. Отмечается, что ранее они не привлекались к ответственности.