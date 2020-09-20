Под Омском подростки едва не сорвали ремонт ДК

О краже заявил 54-летний работник ДК в селе Покровка Омского района. Мужчина рассказал, что из подсобки пропали дрель, шуруповерт, болгарка, заклепочник общей стоимостью 35 тыс рублей. Инструменты использовались для ремонта здания дома культуры.
Полицейские осмотрели место случившегося и выяснили, что замок с подсобки неизвестные сорвали при помощи лома, который лежал тут же. На нем эксперты нашли следы рук, однако они не принадлежали никому, кто состоял бы на учете в полиции.
При подворном обходе выяснилось, что у ДК местные жители видели группу подростков. Школьники слонялись по селу поздно вечером и могли украсть инструменты. Парней опросили в присутствии родителей, и подростки признались, что проникли в ДК и украли имущество.
Они рассказали, что входная дверь клуба не была заперта, но на подсобке висел замок. Они взломали его и забрали оборудование. Что школьники сделали с инструментами, неизвестно. На них возбудили уголовное дело по по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», им грозит до пяти лет колонии. Отмечается, что ранее они не привлекались к ответственности.