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Под Омском подростки едва не сорвали ремонт ДК

Под Омском подростки едва не сорвали ремонт ДК

20 сентября 2020, 16:21
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омском районе полицейские раскрыли кражу электротехники из ДК, где недавно начался ремонт. К преступлению оказались причастны местные подростки. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

О краже заявил 54-летний работник ДК в селе Покровка Омского района. Мужчина рассказал, что из подсобки пропали дрель, шуруповерт, болгарка, заклепочник общей стоимостью 35 тыс рублей. Инструменты использовались для ремонта здания дома культуры.

Полицейские осмотрели место случившегося и выяснили, что замок с подсобки неизвестные сорвали при помощи лома, который лежал тут же. На нем эксперты нашли следы рук, однако они не принадлежали никому, кто состоял бы на учете в полиции.

При подворном обходе выяснилось, что у ДК местные жители видели группу подростков. Школьники слонялись по селу поздно вечером и могли украсть инструменты. Парней опросили в присутствии родителей, и подростки признались, что проникли в ДК и украли имущество.

Они рассказали, что входная дверь клуба не была заперта, но на подсобке висел замок. Они взломали его и забрали оборудование. Что школьники сделали с инструментами, неизвестно. На них возбудили уголовное дело по по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», им грозит до пяти лет колонии. Отмечается, что ранее они не привлекались к ответственности.

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