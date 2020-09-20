Омское имущество сети «Холидей» пользовалось ажиотажным спросом на торгах

О продаже бывших магазинов сети «Холидей» сообщил «Российский аукционный дом». Торги прошли в рамках процедуры банкротства, были выставлены 19 объектов в Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае. Площадь помещений составила от 155,3 до 2,4 тысяч квадратных метров.
Всего было подано 164 заявки от желающих поучаствовать в торгах. На каждый лот было от 2 до 18 претендентов. В итоге практически все помещения ушли с превышением начальной стоимости: в среднем в ходе торгов лоты поднялись в цене на 80%. В некоторых случаях объекты стали дороже в 2-3 раза. В общей сложности лоты были проданы за 717 млн рублей.