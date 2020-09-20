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Омское имущество сети «Холидей» пользовалось ажиотажным спросом на торгах

Омское имущество сети «Холидей» пользовалось ажиотажным спросом на торгах

20 сентября 2020, 12:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
Объекты были проданы со значительным превышением первоначальной цены. Об этом сообщил организатор торгов.

О продаже бывших магазинов сети «Холидей» сообщил «Российский аукционный дом». Торги прошли в рамках процедуры банкротства, были выставлены 19 объектов в Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае. Площадь помещений составила от 155,3 до 2,4 тысяч квадратных метров.

Всего было подано 164 заявки от желающих поучаствовать в торгах. На каждый лот было от 2 до 18 претендентов. В итоге практически все помещения ушли с превышением начальной стоимости: в среднем в ходе торгов лоты поднялись в цене на 80%. В некоторых случаях объекты стали дороже в 2-3 раза. В общей сложности лоты были проданы за 717 млн рублей.

#Новости#Банкротство#Продажа#Магазин#Аукцион#Общество
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