Омский двор превратили в скоростную дорогу

«С 6 утра и до поздней ночи автомобили (грузовые газели, фуры, легковые машины и т.д.) едут, экономя бензин и сокращая путь домой через наш многострадальный междомовой проезд», - поделились горожане, добавив, что некоторые водители при этом еще и громко слушают музыку.