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Омский двор превратили в скоростную дорогу

Омский двор превратили в скоростную дорогу

20 сентября 2020, 14:30
Фото: «Инцидент Омск»
Жильцы рискуют попасть под колеса, едва покинув подъезд. Жалоба появилась в соцсетях.

В сообществе «Инцидент Омск» появилась жалоба от омичей, живущих в Камерном переулке. Жильцы рассказали, что под окнами у них «круглосуточная гоночная трасса».

«С 6 утра и до поздней ночи автомобили (грузовые газели, фуры, легковые машины и т.д.) едут, экономя бензин и сокращая путь домой через наш многострадальный междомовой проезд», - поделились горожане, добавив, что некоторые водители при этом еще и громко слушают музыку.

По словам омичей, транспортные средства перемещаются между домами на высокой скорости, а прохожие постоянно рискуют попасть под колеса.

«Мы как жильцы хотим тишины как в домах напротив, где нет такого активного движения. У нас есть все документы, которые согласованы с ГИБДД, администрацией Октябрьского округа», - продолжают авторы жалобы.

По их словам, в соответствии с упомянутыми документами поставлен дорожный знак, обозначающий тупик; проезд попытались ограничить с помощью полусфер, но кто-то пытается их объехать, а кто-то – и вовсе выдрать.

По мнению жителей, возможность проехать для автомобилей экстренных служб остается. Что касается остальных водителей, им уставшие от шума и постоянной опасности омичи говорят: «Ничего, привыкнете». Правда, некоторые горожане с такой позицией категорически не согласны. «Завтра подъеду и уберу это», - с вызовом написали разозленные автолюбители.

#Новости#Сквозной проезд двора#Дороги#Общество#Авто
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