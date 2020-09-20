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Количество новых случаев коронавируса в России продолжает расти

Количество новых случаев коронавируса в России продолжает расти

20 сентября 2020, 13:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
Зараженных выявляют с каждым днем все больше. Такова статистика федерального оперштаба.

По данным на 20 сентября, за минувшие сутки в России выявлено 6148 новых случаев COVID-19. Для сравнения, 19 сентября их было 6065, 18 сентября – 5905, 17 сентября – 5762. Тенденция к росту наметилась 16 сентября.

Общее количество заразившихся в России за время пандемии - 1 103 399. Выздоровели за сутки 2895 человек, всего излечились 909 357 россиян. Скончались за время пандемии 19 418 пациентов, в том числе 79 – за сутки.

По количеству новых случаев сегодня лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Здесь зафиксировано 860, 214 и 188 новых случаев соответственно. Омская область находится на 41 месте с 59 новыми заразившимися.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
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