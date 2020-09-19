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В Омске появится академия велоспорта

В Омске появится академия велоспорта

19 сентября 2020, 16:18
Фото: www.omskportal.ru
Глава Омской области перед заездом «ВелоОмск-2020» обсудил с трехкратным Олимпийским чемпионом Вячеславом Екимовым возможность создания в областном центре академию велоспорта. Подробностями встречи поделились в пресс-службе областного правительства.

Александр Бурков рассказал, что еще два года назад в регионе стали уделять больше внимания велоспорту. В городе появилась команда «INEX», в которую входят велосипедисты из разных городов. Однако этого недостаточно, чтобы велоспорт в Омске стал по-настоящему массовым.

«Для того, чтобы развивать массовый велоспорт, нам необходима академия. И мы с президентом федерации обсуждали возможность создания такой академии велосипедного спорта в Омске на базе велотрека. Чтобы было место для проживания ребят, для спортивной части, медицинского и научного сопровождения. Это все в комплексе, конечно, не проект завтрашнего дня, а проект — перспектива, но которую нам необходимо будет реализовать», — рассказал Александр Бурков.

Вячеслав Екимов подчеркнул, что Омск имеет стратегическое значение для велосипедного спорта России и для Сибири, и потому нужно давать велосипедистам возможность развиваться. За основу проекта Екимов предложил взять хоккейную академию «Авангард», которая спустя год успешно показала себя.

В качестве благодарности за развитие велоспорта в Сибири президент федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов вручил Буркову памятную медаль.

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