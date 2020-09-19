В Омске появится академия велоспорта

«Для того, чтобы развивать массовый велоспорт, нам необходима академия. И мы с президентом федерации обсуждали возможность создания такой академии велосипедного спорта в Омске на базе велотрека. Чтобы было место для проживания ребят, для спортивной части, медицинского и научного сопровождения. Это все в комплексе, конечно, не проект завтрашнего дня, а проект — перспектива, но которую нам необходимо будет реализовать», — рассказал Александр Бурков.