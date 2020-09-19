«Россети» открыли первый в России памятник энергетикам-участникам ВОВ

В годы войны многие сотрудники отрасли отправились на войну. На долю тех, кто остался на своих местах, выпало немало тяжелых испытаний. Это первый в Российской Федерации крупный памятник, который посвящен подвигам всех энергетиков – фронтовиков и тружеников тыла. Символично, что его установили в Туле, ведь электроснабжение оружейной столицы сохранялось даже в дни тяжелых боев, сказал глава «Россетей».