«Россети» открыли первый в России памятник энергетикам-участникам ВОВ

Мемориальный комплекс построили благодаря инициативе главы холдинга «Россети» Павла Ливинского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сообщает tula.aif.ru.
Кроме Ливинского и Дюмина, на торжественную церемонию открытия прибыли зампред Кабмина РФ Юрий Борисов и полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев.
Сам мемориал начали возводить еще в минувшем году. Работы велись в рамках подготовки к празднованию 75-летнего юбилея Победы. Проект архитектурного решения выбирал персонал электросетевого комплекса. Мероприятие прошло в форме онлайн-голосования. В нем участвовали 16 467 человек.
Площадь комплекса составила один гектар. Он представляет собой пять площадок, каждая из которых посвящена одному году войны. Центральная аллея выводит посетителей к обелиску в виде опоры высоковольтной линии электропередачи. В высоту объект достигает 14,88 метра. Именно столько дней продолжалась война. Перед обелиском можно видеть Вечный огонь. Его частица была доставлена из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата.
Монумент увенчивает изображение Ордена Победы (высшая награда Великой Отечественной войны). С двух сторон от него находятся тематические сюжетные барельефы и гранитные стелы с именами 72 энергетиков. Все они Герои Советского Союза.
В годы войны многие сотрудники отрасли отправились на войну. На долю тех, кто остался на своих местах, выпало немало тяжелых испытаний. Это первый в Российской Федерации крупный памятник, который посвящен подвигам всех энергетиков – фронтовиков и тружеников тыла. Символично, что его установили в Туле, ведь электроснабжение оружейной столицы сохранялось даже в дни тяжелых боев, сказал глава «Россетей».