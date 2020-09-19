Появились страшные подробности поисков 86-летнего омича

Сразу после получения информации о пропаже двух пенсионеров волонтеры стали распространять листовки с их фото по городу. Сообщалось, что супруги вышли из дома на Красном Пути и пошли в неизвестном направлении. Вместе их видели у Торгового центра, и больше никаких свидетельств не было.
На следующий день нашлась 83-летняя пропавшая женщина — она пришла к одной из школ и даже назвала свое имя, однако рассказать, где ее супруг и почему они не вместе, она не смогла. Поиски пенсионера продолжились и, на первый взгляд, должны были ускориться благодаря свежей фотографии мужчины именно в той одежде, в которой он пропал. Но ни зеленая куртка, ни сине-белая приметная кепка не привлекли должного внимания омичей.
«Приходит свидетельство, что нашего дедушку видели недалеко от 3-го Разъезда сидящим на бордюре. По описанию все совпадает. Заряжаем новую рассылку абонентам Мегафон, находящимся в районе свидетельства примерно в то же время. Ничего… Патрулируем этот и смежный район, опрашиваем все магазины, прохожих, таксистов. Ничего», — пишут волонтеры поискового отряда.
Тем временем листовки появились не только на столбах и в соцсетях, но и в общественном транспорте. Но это тоже никак не привлекло внимание омичей к пропавшему мужчине, который, как выяснилось, три дня бродил по центральным улицам города. Новых свидетельств волонтеры почти не получали или не могли их проверить.
«Приоритетная зона поиска — от 10-летия до Лизы Чайкиной и от 3-го Разъезда до Богдана Хмельницкого. Дедушка бродит здесь. Мы понимаем, что вот-вот дедушку должны узнать на улице. Ориентировки крутят на видеоэкранах в автобусах, в районе поиска наклеено около тысячи ориентировок в проходных местах. Все киоски и магазины, проходные предприятий и все учреждения предупреждены», — рассказали волонтеры.
Спустя три дня после пропажи мужчины в полицию поступил звонок — горожане нашли тело мужчины, который полностью соответствовал описанию пенсионера. Тело находилось на улице Лизы Чайкиной в пешеходной зоне, в прямой видимости. Но никто не обращал на него внимания, пока он не умер.
«[Пенсионер] блуждал от 10-летия до Лизы Чайкиной, как минимум, два дня. В той зоне, где сложно было не увидеть ориентировку. Но никто не обратил на него внимания, — говорится в паблике „Лизы Алерт“. — Есть основания предполагать (но в этом будет разбираться полиция), что во время трехдневных блужданий у нашего дедушки пропала определенная сумма денег, которую он всегда носил с собой».