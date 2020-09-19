Появились страшные подробности поисков 86-летнего омича

На следующий день нашлась 83-летняя пропавшая женщина — она пришла к одной из школ и даже назвала свое имя, однако рассказать, где ее супруг и почему они не вместе, она не смогла. Поиски пенсионера продолжились и, на первый взгляд, должны были ускориться благодаря свежей фотографии мужчины именно в той одежде, в которой он пропал. Но ни зеленая куртка, ни сине-белая приметная кепка не привлекли должного внимания омичей.