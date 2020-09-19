Город55
ГлавноеВсе новости
Подозреваемый в убийстве двух малолетних омичек дал первые показания

Подозреваемый в убийстве двух малолетних омичек дал первые показания

19 сентября 2020, 09:59
Фото: СУ СКР
Подозреваемого в убийстве двух малолетних омичек доставили на допрос к следователю Следственного комитета РФ. Мужчина признал вину и раскаялся, теперь его ждет суд.

Задержанный накануне предполагаемый убийца девочек, которые несколько недель назад вместе с мамой переехали к мужчине в Рыбинск, рассказал о случившемся следователю. Он признался, что совершил тяжкое преступление.

«Доставлен на допрос за убийство, вину свою признаю, раскаиваюсь и не понимаю, почему я это сделал», — заявил задержанный.

Мужчину задержали 18 сентября в том же районе Рыбинска, где случилась трагедия. Известно, что подозреваемый уже был судим за тяжкие преступления. Погибшие девочки 8 и 13 лет — дочери его сожительницы, которая приехала в Ярославскую область из Омской. Женщина вернулась с работы 15 сентября и обнаружила тела убитых дочерей. За поимку преступника губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявлял денежное вознаграждение.

#Новости#Несовершеннолетние дети#Изнасилование#Дети#Убийство#Видео#Происшествия#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57