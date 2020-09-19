Подозреваемый в убийстве двух малолетних омичек дал первые показания

Задержанный накануне предполагаемый убийца девочек, которые несколько недель назад вместе с мамой переехали к мужчине в Рыбинск, рассказал о случившемся следователю. Он признался, что совершил тяжкое преступление.
«Доставлен на допрос за убийство, вину свою признаю, раскаиваюсь и не понимаю, почему я это сделал», — заявил задержанный.
Мужчину задержали 18 сентября в том же районе Рыбинска, где случилась трагедия. Известно, что подозреваемый уже был судим за тяжкие преступления. Погибшие девочки 8 и 13 лет — дочери его сожительницы, которая приехала в Ярославскую область из Омской. Женщина вернулась с работы 15 сентября и обнаружила тела убитых дочерей. За поимку преступника губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявлял денежное вознаграждение.