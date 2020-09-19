Подозреваемый в убийстве двух малолетних омичек дал первые показания

Мужчину задержали 18 сентября в том же районе Рыбинска, где случилась трагедия. Известно, что подозреваемый уже был судим за тяжкие преступления. Погибшие девочки 8 и 13 лет — дочери его сожительницы, которая приехала в Ярославскую область из Омской. Женщина вернулась с работы 15 сентября и обнаружила тела убитых дочерей. За поимку преступника губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявлял денежное вознаграждение.