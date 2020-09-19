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Омичи испугались шатающегося рекламного щита

Омичи испугались шатающегося рекламного щита

19 сентября 2020, 17:07
Фото: "ЧП Омск"
На улице Масленникова в Омске заметили рекламный щит, основание которого серьезно расшаталось из-за сильного ветра. Видеозапись, на которой отклонение столба видно невооруженным глазом, появилась в паблике «ЧП Омск».

Рекламный щит с неустойчивым основанием заметили у здания № 58 по улице Масленникова. На видеозаписи и фото видно, что основание серьезно разболтано, а вокруг него потрескался асфальт. Неизвестно, как долго конструкция продержится на своем месте.

Впрочем, омичи обеспокоились даже не тем, что конструкция может упасть и похоронить под собой машины и людей. Подписчиков паблика возмутило, что рекламный щит установлен прямо на тротуаре: »Тут даже не просто препятствие, но и угроза жизни», — справедливо заметила омичка в комментариях под видео.

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