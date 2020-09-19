Омичи испугались шатающегося рекламного щита

Впрочем, омичи обеспокоились даже не тем, что конструкция может упасть и похоронить под собой машины и людей. Подписчиков паблика возмутило, что рекламный щит установлен прямо на тротуаре: »Тут даже не просто препятствие, но и угроза жизни», — справедливо заметила омичка в комментариях под видео.