Молодой хоккеист из Омска нелестно отозвался об «Авангарде»

«Не особо хотел я в „Авангард“. Воспоминания, когда меня вышвырнули из клуба, еще свежи. Причем, в системе до сих пор работают люди, которые вынудили покинуть родной город. Те, кто стал привозить непонятных москвичей в молодежную команду, а своим прозрачно намекали, что попасть в состав кое-что стоит. Те, кто лишал меня льда и заставлял бегать по лестнице арены с грузом в 19 килограммов вместо ледового занятия. Те, кто даже расстаться со мной не мог прилично», — отозвался об омском клубе Шапорев.