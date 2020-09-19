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Молодой хоккеист из Омска нелестно отозвался об «Авангарде»

Молодой хоккеист из Омска нелестно отозвался об «Авангарде»

19 сентября 2020, 16:46
Фото: Медиахолдинг1Mi
Форвард Герман Шапорев в интервью для портала «Спорт-Экспресс» нелестно отозвался об «Авангарде». Клуб, который однажды практически «вышвырнул» его из состава, пригласил играть снова, но хоккеист отказался.

Герман Шапорев весной 2018 года перешел из «Авангарда» в состав усть-каменогорского «Торпедо», а в начале сентября 2020 года подписал пробный контакт с китайским хоккейным клубом «Куньлунь Ред Стар». Хоккеист рассказал, что после казахстанской команды мог снова вернуться в Омск, однако контракт так и не удалось подписать, чему Шапорев оказался рад.

«Не особо хотел я в „Авангард“. Воспоминания, когда меня вышвырнули из клуба, еще свежи. Причем, в системе до сих пор работают люди, которые вынудили покинуть родной город. Те, кто стал привозить непонятных москвичей в молодежную команду, а своим прозрачно намекали, что попасть в состав кое-что стоит. Те, кто лишал меня льда и заставлял бегать по лестнице арены с грузом в 19 килограммов вместо ледового занятия. Те, кто даже расстаться со мной не мог прилично», — отозвался об омском клубе Шапорев.

При этом хоккеист отметил, что, когда у него появилась возможность перейти в «Алтай», руководство «Авангарда» потребовала компенсацию за переход. При этом лично ему говорили, что команде он не особо нужен.

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