Молодой хоккеист из Омска нелестно отозвался об «Авангарде»

Герман Шапорев весной 2018 года перешел из «Авангарда» в состав усть-каменогорского «Торпедо», а в начале сентября 2020 года подписал пробный контакт с китайским хоккейным клубом «Куньлунь Ред Стар». Хоккеист рассказал, что после казахстанской команды мог снова вернуться в Омск, однако контракт так и не удалось подписать, чему Шапорев оказался рад.
«Не особо хотел я в „Авангард“. Воспоминания, когда меня вышвырнули из клуба, еще свежи. Причем, в системе до сих пор работают люди, которые вынудили покинуть родной город. Те, кто стал привозить непонятных москвичей в молодежную команду, а своим прозрачно намекали, что попасть в состав кое-что стоит. Те, кто лишал меня льда и заставлял бегать по лестнице арены с грузом в 19 килограммов вместо ледового занятия. Те, кто даже расстаться со мной не мог прилично», — отозвался об омском клубе Шапорев.
При этом хоккеист отметил, что, когда у него появилась возможность перейти в «Алтай», руководство «Авангарда» потребовала компенсацию за переход. При этом лично ему говорили, что команде он не особо нужен.