Мать зверски убитых маленьких омичек перестала разговаривать

Другая приятельница женщины сообщила, что в Рыбинск должна прилететь ее мать и бабушка погибших девочек. Семья будет решать вопрос о захоронении детей: бывший муж омички настаивает, чтобы тела перевезли в Омск, а их мать хочет кремировать девочек. На время следствия женщину не отпустят в другой регион, и потому она не сможет попрощаться с дочерьми, если отец увезет.