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Мать зверски убитых маленьких омичек перестала разговаривать

Мать зверски убитых маленьких омичек перестала разговаривать

19 сентября 2020, 14:35
Фото: pixabay.com
Знакомые омички, потерявшей двух дочерей, рассказали порталу 76.RU о состоянии женщины. Она ждет приезда матери и бывшего мужа, чтобы решить вопрос с похоронами.

Как выяснилось, женщина после случившегося живет в рыбинской больнице, куда устроилась на работу медсестрой после переезда из Омска. По словам знакомых омички, ее эмоциональное состояние очень тяжелое.

«Она сидит и смотрит в одну точку. Не разговаривает, только охает или мычит. Все ждут приезда мужа, говорят, что он уже вылетел», — рассказала изданию знакомая матери погибших девочек.

Другая приятельница женщины сообщила, что в Рыбинск должна прилететь ее мать и бабушка погибших девочек. Семья будет решать вопрос о захоронении детей: бывший муж омички настаивает, чтобы тела перевезли в Омск, а их мать хочет кремировать девочек. На время следствия женщину не отпустят в другой регион, и потому она не сможет попрощаться с дочерьми, если отец увезет.

Трагедия в Рыбинске случилась вечером 14 сентября. Мама погибших девочек обнаружила изуродованные тела детей утром 15 сентября, когда вернулась с работы. Ее сожитель, к которому несколько недель назад она переехала из Омска, пропал. Нашли его накануне, 18 сентября, недалеко от места случившегося. Он признался в убийстве. Известно, что подозреваемый уже был судим за тяжкие преступления.

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