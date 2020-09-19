Мать зверски убитых маленьких омичек перестала разговаривать

Как выяснилось, женщина после случившегося живет в рыбинской больнице, куда устроилась на работу медсестрой после переезда из Омска. По словам знакомых омички, ее эмоциональное состояние очень тяжелое.
«Она сидит и смотрит в одну точку. Не разговаривает, только охает или мычит. Все ждут приезда мужа, говорят, что он уже вылетел», — рассказала изданию знакомая матери погибших девочек.
Другая приятельница женщины сообщила, что в Рыбинск должна прилететь ее мать и бабушка погибших девочек. Семья будет решать вопрос о захоронении детей: бывший муж омички настаивает, чтобы тела перевезли в Омск, а их мать хочет кремировать девочек. На время следствия женщину не отпустят в другой регион, и потому она не сможет попрощаться с дочерьми, если отец увезет.
Трагедия в Рыбинске случилась вечером 14 сентября. Мама погибших девочек обнаружила изуродованные тела детей утром 15 сентября, когда вернулась с работы. Ее сожитель, к которому несколько недель назад она переехала из Омска, пропал. Нашли его накануне, 18 сентября, недалеко от места случившегося. Он признался в убийстве. Известно, что подозреваемый уже был судим за тяжкие преступления.