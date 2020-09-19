Астрологи обнадежили омичей: лишь для трех знаков Зодиака воскресенье будет неудачным

Главным неудачником в этот день станет Овен. А все из-за того, что этот знак Зодиака хочет сделать все и сразу, и взваливает все возможные проблемы на себя. Планеты в сентябре не дадут добиться успехов ни в одном из аспектов, а потому Овнам стоит задуматься, стоит ли тащить такую ношу на своей спине одному. Прогноз говорит, что ваши усилия будут чрезмерными, а задания слишком трудными.