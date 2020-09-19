Астрологи обнадежили омичей: лишь для трех знаков Зодиака воскресенье будет неудачным

Главным неудачником в этот день станет Овен. А все из-за того, что этот знак Зодиака хочет сделать все и сразу, и взваливает все возможные проблемы на себя. Планеты в сентябре не дадут добиться успехов ни в одном из аспектов, а потому Овнам стоит задуматься, стоит ли тащить такую ношу на своей спине одному. Прогноз говорит, что ваши усилия будут чрезмерными, а задания слишком трудными.
Для Раков воскресенье станет не лучшим днем сентября из-за негативного влияния Луны. Удача отвернется от вас, и ждать ее милости придется еще некоторое время. Решение проблем лучше отложить до лучших времен по той же причине, а свободное воскресенье посвятить неважным, но приятным занятиям.
С неразрешимыми проблемами в отношениях и любви уже завтра могут столкнуться Козероги. Из-за упрямости и желания все контролировать начнутся конфликты со второй половинкой, а выяснение отношений приведет к разрыву. Лучше переждать этот период и обсудить наболевшие проблемы через неделю-другую.