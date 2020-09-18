ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений

В Банке России объяснили заморозку ставки более активным ростом цен, чем планировалось ранее. Спрос растет из-за восстановления покупательной способности населения после пандемии, периода самоизоляции и падения курса национальной валюты. Эксперты полагают, что ЦБ хочет оставить себе пространство для дальнейшего маневра в случае негативного сценария, если осенью произойдет вторая волна распространения коронавирусной инфекции. Тогда регулятор сумеет помочь российской экономике, уменьшив ключевую ставку.
За последние полгода Центробанк впервые делает паузу в изменении размера ключевой ставки. С апреля текущего года Банк России последовательно снижал ставку с 6% до 4,25%. Нынешний показатель - самый низкий за всю историю. Об этом сообщает news.ru.
Перед заседанием руководство Центробанка намекало на уменьшение ставки.
Выступая на Московском финансовом форуме, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сказала, что регулятор может смягчить денежно-кредитную политику, однако это зависит от эпидемиологической обстановки в стране, развития экономики РФ и уровня инфляции.