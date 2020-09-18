ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений

В Банке России объяснили заморозку ставки более активным ростом цен, чем планировалось ранее. Спрос растет из-за восстановления покупательной способности населения после пандемии, периода самоизоляции и падения курса национальной валюты. Эксперты полагают, что ЦБ хочет оставить себе пространство для дальнейшего маневра в случае негативного сценария, если осенью произойдет вторая волна распространения коронавирусной инфекции. Тогда регулятор сумеет помочь российской экономике, уменьшив ключевую ставку.