Город55
ГлавноеВсе новости
ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений

ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений

18 сентября 2020, 21:45
Фото: flickr.com
В пятницу, 18 сентября Совет директоров Центробанка РФ провел заседание, по итогам которого оставил размер ключевой ставки на прежнем уровне — 4,25% годовых.

В Банке России объяснили заморозку ставки более активным ростом цен, чем планировалось ранее. Спрос растет из-за восстановления покупательной способности населения после пандемии, периода самоизоляции и падения курса национальной валюты. Эксперты полагают, что ЦБ хочет оставить себе пространство для дальнейшего маневра в случае негативного сценария, если осенью произойдет вторая волна распространения коронавирусной инфекции. Тогда регулятор сумеет помочь российской экономике, уменьшив ключевую ставку.

За последние полгода Центробанк впервые делает паузу в изменении размера ключевой ставки. С апреля текущего года Банк России последовательно снижал ставку с 6% до 4,25%. Нынешний показатель - самый низкий за всю историю. Об этом сообщает news.ru.

Перед заседанием руководство Центробанка намекало на уменьшение ставки.

Выступая на Московском финансовом форуме, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сказала, что регулятор может смягчить денежно-кредитную политику, однако это зависит от эпидемиологической обстановки в стране, развития экономики РФ и уровня инфляции.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57