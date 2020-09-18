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Минфин РФ не будет закладывать в трехлетний бюджет нефть выше $44 за баррель

Минфин РФ не будет закладывать в трехлетний бюджет нефть выше $44 за баррель

19 сентября 2020, 01:06
Фото: pixabay.com
Министр финансов Антон Силуанов считает нецелесообразным закладывать в бюджет стоимость нефти выше $44 за баррель.

По словам Силуанова, спрос на нефть восстанавливается, однако темпы восстановления не самые высокие. Поэтому в трехлетнем бюджете ее стоимость будет на уровне $43-44 за баррель, пишет oilcapital.ru.

Глава Минфина назвал такую цену умеренно консервативной и отметил, что она соответствует прогнозам относительно базовой стоимости.

Согласно макропрогнозам на 2020–2023 годы, среднегодовая цена на основную российскую марку нефти Urals в текущем году составит $41,8 за баррель. В 2021-м ожидается рост до $45,3, а в 2023 — до $47,5 за баррель.

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