Минфин РФ не будет закладывать в трехлетний бюджет нефть выше $44 за баррель

По словам Силуанова, спрос на нефть восстанавливается, однако темпы восстановления не самые высокие. Поэтому в трехлетнем бюджете ее стоимость будет на уровне $43-44 за баррель, пишет oilcapital.ru.
Глава Минфина назвал такую цену умеренно консервативной и отметил, что она соответствует прогнозам относительно базовой стоимости.
Согласно макропрогнозам на 2020–2023 годы, среднегодовая цена на основную российскую марку нефти Urals в текущем году составит $41,8 за баррель. В 2021-м ожидается рост до $45,3, а в 2023 — до $47,5 за баррель.