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Posted 6 сентября 2020,, 03:21

Published 6 сентября 2020,, 03:21

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омской области стартовал сезон дождей

6 сентября 2020, 03:21
В Омской области начался традиционный осенний сезон дождей. Это подтверждает прогноз синоптиков. Что будет за окном в ближайшие три дня, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

По данным областного гидрометцентра, сегодня, 6 сентября, днем ожидают небольшой, местами умеренный дождь. Ветер до 11 метров в секунду. Столбик термометра не поднимется выше +13 градусов. Будет облачно.

Новая неделя тоже начнется с осадков. Так, сегодня ночью ожидают небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха +3… +8 градусов. Ветер 4-9 метров в секунду.

Завтра, 7 сентября, столбик термометра будет на уровне +8… +13 градусов. Ветер усилится до 12 метров в секунду. Также прогнозируют небольшой, местами умеренный дождь. Напомним, ранее метеослужба делала шокирующий прогноз на 7 сентября — первый снег. Сейчас эти данные изменились.

8 сентября, во вторник, потеплеет до +16 градусов. Может выглянуть солнце. Правда, осадки никуда не уйдут — небольшой, местами умеренный дождь. Ветер до 12 метров в секунду.

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