В Омской области стартовал сезон дождей

Posted 6 сентября 2020,, 03:21
Published 6 сентября 2020,, 03:21
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным областного гидрометцентра, сегодня, 6 сентября, днем ожидают небольшой, местами умеренный дождь. Ветер до 11 метров в секунду. Столбик термометра не поднимется выше +13 градусов. Будет облачно.
Новая неделя тоже начнется с осадков. Так, сегодня ночью ожидают небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха +3… +8 градусов. Ветер 4-9 метров в секунду.
Завтра, 7 сентября, столбик термометра будет на уровне +8… +13 градусов. Ветер усилится до 12 метров в секунду. Также прогнозируют небольшой, местами умеренный дождь. Напомним, ранее метеослужба делала шокирующий прогноз на 7 сентября — первый снег. Сейчас эти данные изменились.
8 сентября, во вторник, потеплеет до +16 градусов. Может выглянуть солнце. Правда, осадки никуда не уйдут — небольшой, местами умеренный дождь. Ветер до 12 метров в секунду.