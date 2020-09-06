В Омской области стартовал сезон дождей

Завтра, 7 сентября, столбик термометра будет на уровне +8… +13 градусов. Ветер усилится до 12 метров в секунду. Также прогнозируют небольшой, местами умеренный дождь. Напомним, ранее метеослужба делала шокирующий прогноз на 7 сентября — первый снег. Сейчас эти данные изменились.