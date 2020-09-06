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Posted 6 сентября 2020,, 07:28

Published 6 сентября 2020,, 07:28

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске ожидают опасные погодные условия

6 сентября 2020, 07:28
В Омске ожидают неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС. Проделки омских промышленников вряд ли останутся незамеченными.

По данным метеослужбы, в период с 00:00 часов 6 сентября до 10:00 часов 6 сентября на территории Омска «ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявяются НМУ первой степени опасности».

Предыдущее загрязнение воздуха в Омске ведомство фиксировало после 3 сентября 2020 года: «Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на 8 стационарных постах, расположенных во всех административных округах города. 03 сентября 2020 года уровень загрязнения воздуха „высокий“ (СИ=7,5 для этилбензола — в Ленинском АО; СИ=2 для этилбензола — в Советском АО)».

Напомним, что сообщить о выбросах можно по телефонам горячей линии министерства природных ресурсов и экологии Омской области: 39-35-35 (с понедельника по пятницу в рабочее время), 37-80-21 и 8-923-685-5631 (круглосуточно), 790-730 (многоканальная линия).

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