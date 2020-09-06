В Омске ожидают опасные погодные условия

Предыдущее загрязнение воздуха в Омске ведомство фиксировало после 3 сентября 2020 года: «Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на 8 стационарных постах, расположенных во всех административных округах города. 03 сентября 2020 года уровень загрязнения воздуха „высокий“ (СИ=7,5 для этилбензола — в Ленинском АО; СИ=2 для этилбензола — в Советском АО)».