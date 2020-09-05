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Posted 5 сентября 2020,, 07:00

Published 5 сентября 2020,, 07:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омичи сами смогут разработать эскиз для стелы «Город трудовой доблести»

5 сентября 2020, 07:00
Стали известны условия конкурса на лучший проект стелы «Город трудовой доблести». Положение появилось на сайте организатора — Российского военно-исторического общества.

Открытый всероссийский творческий конкурс на лучший проект стелы «Город трудовой доблести» проведут и в Омской области. Прием заявок уже начался 3 сентября и завершится 10 декабря 2020 года. Итоги конкурса подведут до 25 декабря 2020.

Согласно опубликованному положению, участниками могут стать профессиональные архитекторы и скульпторы, отдельные мастера, творческие коллективы.

По условиям конкурса архитектурно-художественное решение должно:

— содержать изображение герба города и текста указа Президента Российской Федерации о присвоении звания «Город трудовой доблести»;

— предусматривать возможность приспособления (изменения пропорций и материалов) памятника к конкретному месту установки (гармоничного вписывания в существующий градостроительный ландшафт) при сохранении основных черт художественного решения.

После приема заявок экспертная комиссия выберет лучший эскиз. Его предложат городам для исполнения. Есть несколько критериев оценки: соответствие эскизного проекта целям и задачам конкурса, требованиям организатора; проработанность и завершенность эскизного проекта; концептуальное решение; художественное раскрытие образа; оригинальность и актуальность; экономическая целесообразность предлагаемых решений.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» было присвоено Омску указом Президента России в год 75-летия Победы. Звание получили 20 городов России. В каждом планируется установка памятной стелы, сообщает администрация Омска.

31 августа в нашем городе завершилось голосование за место установки стелы. В нем, по данным мэрии, приняли участие более 60 тысяч горожан. Победу одержала территория у памятника труженикам тыла на пересечении улиц Б. Хмельницкого и Л. Чайкиной.

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