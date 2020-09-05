Омичи сами смогут разработать эскиз для стелы «Город трудовой доблести»

31 августа в нашем городе завершилось голосование за место установки стелы. В нем, по данным мэрии, приняли участие более 60 тысяч горожан. Победу одержала территория у памятника труженикам тыла на пересечении улиц Б. Хмельницкого и Л. Чайкиной.