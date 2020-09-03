Омичи могут посетить виртуальную выставку военной техники

Posted 3 сентября 2020,, 11:14
Published 3 сентября 2020,, 11:14
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Активными посетителями интерактивного музея стали молодые люди, увлекающиеся историей своей страны. Для того, чтобы попробовать на себе техническую разработку нужно скачать приложение на смартфон или планшет. Гости могут найти в виртуальном музее боевые гранаты, пистолеты, пулеметный тачанок, самолеты и другую технику.
Всего в Омске развешано 13 баннеров с QR-кодами. На каждом можно получить листовку с информацией о проекте. Для того, чтобы насладиться анимацией, нужно сказать специальное приложение. Оно доступно для скачивания по QR-коду.
Организатором проекта выступает лаборатория дополненной реальности ARLab.me при поддержке Дирекции Года памяти и славы. Виртуальная выставка военной техники проходит в рамках патриотического арт-проекта «Звезды Победы».