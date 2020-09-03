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Posted 3 сентября 2020,, 11:14

Published 3 сентября 2020,, 11:14

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омичи могут посетить виртуальную выставку военной техники

3 сентября 2020, 11:14
Теперь с помощью QR-кода можно окунуться в прошлое, представив себя советским солдатом. В Омске начала работу виртуальная выставка военной техники времен ВОВ, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Активными посетителями интерактивного музея стали молодые люди, увлекающиеся историей своей страны. Для того, чтобы попробовать на себе техническую разработку нужно скачать приложение на смартфон или планшет. Гости могут найти в виртуальном музее боевые гранаты, пистолеты, пулеметный тачанок, самолеты и другую технику.

Всего в Омске развешано 13 баннеров с QR-кодами. На каждом можно получить листовку с информацией о проекте. Для того, чтобы насладиться анимацией, нужно сказать специальное приложение. Оно доступно для скачивания по QR-коду.

Организатором проекта выступает лаборатория дополненной реальности ARLab.me при поддержке Дирекции Года памяти и славы. Виртуальная выставка военной техники проходит в рамках патриотического арт-проекта «Звезды Победы».

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