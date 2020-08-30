В Омске осень начнется с грозы и жары

Posted 30 августа 2020,, 03:28
Published 30 августа 2020,, 03:28
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Так, по данным Обь-Иртышского УГМС, 1 сентября в Омской области ожидают переменную облачность. Температура воздуха днем +24… +29 градусов, местами опуститься до +19. В некоторых районах области возможен кратковременный дождь. Также прогнозируют грозу, порывы ветра до 13 метров в секунду.
В ночь на 1 сентября столбик термометра будет держаться на уровне +12… +17 градусов, местами может опуститься до +8. Ожидают кратковременный дождь, грозу, порывы ветра до 13 метров в секунду.
Напомним, конец лета, по данным синптиков, обещает быть «по-июльски» жарким. Так, сегодня, 30 августа, температура воздуха днем +25… +30 градусов. Местами возможен небольшой дождь, гроза. Ветер слабый, до 10 метров в секунду.
В последний день лета, 31 августа, столбик термометра дойдет до отметки в +30 градусов. Местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер усилиться до 13 метров в секунду.
Сегодня ночью температура составит +10… +15 градусов. Осадков не ожидается, ветер слабый — до 8 метров в секунду.