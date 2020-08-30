В Омске осень начнется с грозы и жары

В связи с пандемией коронавируса 1 сентября в омских школах обещает быть необычным. Торжественные линейки разрешили проводить только во дворах учреждений с соблюдением масочного режима. Новое испытание в День знаний готовит и погода, прогнозирует региональный гидрометцентр.