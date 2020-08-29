На Омскую область надвигается «июльская» жара

Posted 29 августа 2020,, 03:13
Published 29 августа 2020,, 03:13
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным регионального метеоцентра, сегодня, 29 августа, температура воздуха днем +24… +29 градусов. Осадков не ожидается. С утра местами возможен туман.
30 августа, в воскресенье, станет еще теплее — столбик термометра поднимется до +30 градусов днем. Температура ночью +9… +14. Осадков не прогнозируют, как и сильных порывов ветра.
Новая рабочая неделя начнется с кратковременным дождем и грозами. Впрочем, на температуру воздуха это не повлияет: днем +25… +30 градусов, ночью +10… +15. Днем ветер может разогнаться до 14 метров в секунду.