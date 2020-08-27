Омичам назвали размер компенсации за уничтоженных из-за эпидемии птиц

Накануне начальник Главного Управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко подписал приказ «Об определении размера компенсации за один килограмм живого веса птицы». В нем говорится, какие суммы получат омичи, которые потеряли своих пернатых из-за вспышки птичьего гриппа. Речь о птицах, которые были уничтожены в рамках реализации противоэпидемических мер. Сообщается, что размер компенсации определялся на основании отчета ООО «Региональный центр оценки».