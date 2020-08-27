Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 27 августа 2020,, 05:03

Published 27 августа 2020,, 05:03

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омичам назвали размер компенсации за уничтоженных из-за эпидемии птиц

27 августа 2020, 05:03
Подписан соответствующий приказ. Он появился на портале правовой информации.

Накануне начальник Главного Управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко подписал приказ «Об определении размера компенсации за один килограмм живого веса птицы». В нем говорится, какие суммы получат омичи, которые потеряли своих пернатых из-за вспышки птичьего гриппа. Речь о птицах, которые были уничтожены в рамках реализации противоэпидемических мер. Сообщается, что размер компенсации определялся на основании отчета ООО «Региональный центр оценки».

В приказе зафиксированы следующие виды домашней птицы: курица, утка, гусь, индейка, цесарка, перепел, голубь. Так, компенсация за уничтоженную курицу составит 149 рублей за килограмм живого веса, за перепела – 380 рублей, за голубя – 1875 рублей.

Добавим, что на данный момент карантин по птичьему гриппу введен в населенных пунктах десяти районов Омской области.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15