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Posted 23 августа 2020,, 04:12

Published 23 августа 2020,, 04:12

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Грядущая погода вернет омичей в лето

23 августа 2020, 04:12
Уже с 24 августа в Омске станет теплее. Но грозные осадки никуда не уйдут. Обь-Иртышское УГМС опубликовало актуальный прогноз на ближайшие три дня.

По данным гидрометцентра, сегодня, 23 августа, температура воздуха днем поднимется до +22 градусов. Местами возможны кратковременный дождь, гроза, порывы ветра. В первой половине дня — небольшой туман.

Столбик термометра задержится на +22. Такую же температуру прогнозируют на понедельник, 24 августа. Кратковременный дождь и порывы ветра будет сопровождать гроза.

Аналогичный прогноз синоптики делают на 25 августа, вторник. Температура воздуха +17… +22 градуса. Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер от 8 до 13 метров в секунду.

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