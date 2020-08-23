Грядущая погода вернет омичей в лето

Posted 23 августа 2020,, 04:12
Published 23 августа 2020,, 04:12
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным гидрометцентра, сегодня, 23 августа, температура воздуха днем поднимется до +22 градусов. Местами возможны кратковременный дождь, гроза, порывы ветра. В первой половине дня — небольшой туман.
Столбик термометра задержится на +22. Такую же температуру прогнозируют на понедельник, 24 августа. Кратковременный дождь и порывы ветра будет сопровождать гроза.
Аналогичный прогноз синоптики делают на 25 августа, вторник. Температура воздуха +17… +22 градуса. Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер от 8 до 13 метров в секунду.