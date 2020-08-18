В Омске спустя семь лет взялись за ликвидацию мазутного озера

Озеро принадлежит Минобороны, и после выхода из строя сразу двух котлов с топливом в 2013 году ведомство обещало ликвидировать озеро в течение двух лет. Однако вместо этого озеро оказалось заброшенным, и только в 2020 году за него взялась местная строительная фирма. Закончить ликвидацию горючего озера рабочие должны до наступления холодов.