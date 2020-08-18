В Омске спустя семь лет взялись за ликвидацию мазутного озера

Posted 18 августа 2020,, 09:19
Published 18 августа 2020,, 09:19
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Озеро принадлежит Минобороны, и после выхода из строя сразу двух котлов с топливом в 2013 году ведомство обещало ликвидировать озеро в течение двух лет. Однако вместо этого озеро оказалось заброшенным, и только в 2020 году за него взялась местная строительная фирма. Закончить ликвидацию горючего озера рабочие должны до наступления холодов.
Разлитое топливо все эти годы не только убило множество птиц, которые не смогли выбраться из тягучей жидкости, но и могло отравить грунтовые воды. Эколог Сергей Костарев рассказал, что из-за вредного воздействия могут пострадать дачники, а на восстановление экосистемы уйдет долгое время.
«Чтобы восстановить экосистему нужно обязательно вывезти грязный грунт на полигон, а сюда привезти новый. Этот процесс долгий и дорогостоящий. Заниматься им должен хозяин земли — в этом случае Минобороны. А контролировать местные власти и надзорные органы», — сообщается в эфире «Вестей».