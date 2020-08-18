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Омичи рассказали об очередных выбросах по ночам

Омичи рассказали об очередных выбросах по ночам

18 августа 2020, 09:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жители Октябрьского округа снова дышали неприятным запахом этой ночью, сообщается в паблике «Омск ВК».

Сегодня в паблике «Омск ВК» появилась информация, что этой ночью омичи снова дышали выбросами. На неприятный запах пожаловались жители Октябрьского округа.

Как рассказал автор поста Владислав Фадеев, ночью сильная вонь ощущалась в Камерном переулке. Омич начал чувствовать запах выбросов в 0:49.

«Опять травят людей. В Камерном переулке вонь невыносимая, — рассказал мужчина. — Спать с закрытыми окнами душно. Сколько [можно] терпеть эту вонь?».

В комментариях омичи заявили, что хотя асфальтовый завод закрыли, горожане все равно чувствуют вонь. А это означает, что дело было не только в этом предприятии.

#Новости#Экология#Соцсети#Выбросы#Общество#Омск сегодня
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