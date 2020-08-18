Омичи рассказали об очередных выбросах по ночам

Сегодня в паблике «Омск ВК» появилась информация, что этой ночью омичи снова дышали выбросами. На неприятный запах пожаловались жители Октябрьского округа.
Как рассказал автор поста Владислав Фадеев, ночью сильная вонь ощущалась в Камерном переулке. Омич начал чувствовать запах выбросов в 0:49.
«Опять травят людей. В Камерном переулке вонь невыносимая, — рассказал мужчина. — Спать с закрытыми окнами душно. Сколько [можно] терпеть эту вонь?».
В комментариях омичи заявили, что хотя асфальтовый завод закрыли, горожане все равно чувствуют вонь. А это означает, что дело было не только в этом предприятии.