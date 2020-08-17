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В центре Омска перестанут ездить трамваи

В центре Омска перестанут ездить трамваи

17 августа 2020, 16:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
В центре Омска на две ночи закроют железнодорожные пути, из-за чего здесь перестанут ездить трамваи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Омска.

Сообщается, что на железнодорожных путях на улице Лермонтова от улицы Учебной до улицы Жукова и от улицы Учебной до улицы Степной проводится капремонт, из-за чего электротранспорт не сможет проходить по привычным маршрутам.

Ограничения будут действовать две ночи. 18 и 20 августа движение поездов приостановится в 20:30, а возобновится 19 и 21 августа соответственно в 5:00 часов.

В департаменте транспорта пояснили, что проходящие по этим участкам трамваи пойдут по новым маршрутам. Так, трамваи № 4 и № 9 пройдет через улицу Б. Хмельницкого, а маршрут № 8 укоротят до разворота на трамвайном кольце вблизи пересечения улиц Лермонтова и Маршала Жукова.

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