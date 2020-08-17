В центре Омска перестанут ездить трамваи

В департаменте транспорта пояснили, что проходящие по этим участкам трамваи пойдут по новым маршрутам. Так, трамваи № 4 и № 9 пройдет через улицу Б. Хмельницкого, а маршрут № 8 укоротят до разворота на трамвайном кольце вблизи пересечения улиц Лермонтова и Маршала Жукова.