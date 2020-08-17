В России заразились коронавирусом 4892 человека

По данным на 17 августа, в России за последние сутки коронавирус подтвердился у 4892 человек. Общее количество заболевших в стране за время пандемии - 927 745. Умерли за сутки 55 человек, всего в стране скончались 15 740 пациентов. Выписали за сутки 3 133 человека, всего за время пандемии - 736 101 излечившийся.
В Москве за сутки насчитали 690 новых случаев, город по-прежнему остается лидером по количеству новых диагнозов. В Санкт-Петербурге и Московской области нашли 159 и 153 заболевших соответственно. В Омской области за сутки коронавирус подтвердился у 99 человек. Всего в регионе за время пандемии было 8590 заболевших.