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В России заразились коронавирусом 4892 человека

В России заразились коронавирусом 4892 человека

17 августа 2020, 13:45
Фото: Pixabay
Всего за время пандемии - 927 745 заразившихся. Таковы данные статистики федерального оперштаба.

По данным на 17 августа, в России за последние сутки коронавирус подтвердился у 4892 человек. Общее количество заболевших в стране за время пандемии - 927 745. Умерли за сутки 55 человек, всего в стране скончались 15 740 пациентов. Выписали за сутки 3 133 человека, всего за время пандемии - 736 101 излечившийся.

В Москве за сутки насчитали 690 новых случаев, город по-прежнему остается лидером по количеству новых диагнозов. В Санкт-Петербурге и Московской области нашли 159 и 153 заболевших соответственно. В Омской области за сутки коронавирус подтвердился у 99 человек. Всего в регионе за время пандемии было 8590 заболевших.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
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