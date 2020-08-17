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В Приволжье начали собирать троллейбусы для Омска

В Приволжье начали собирать троллейбусы для Омска

17 августа 2020, 16:56
Фото: «ПК Транспортные системы»
На Энгельсском заводе электрического транспорта стартовала сборка троллейбусов «Адмирал 6281», которые должны отправить в Омск. Подробности рассказали в пресс-службе «ПК Транспортные системы».

Сегодня на заводе взялись за покраску кузовов первой партии троллейбусов. Они будут исполнены в бело-сером цвете с красными акцентами. Сообщается, что первые «Адмиралы» отправятся в Омск уже в конце августа.

«В ближайшее время начнется этап конечной сборки — установка двигателей, электроники, обустройство интерьера, кабины, установка сидений, дверей и прочее. Конечная сборка — самый емкий по времени технологический процесс», — рассказал генеральный директор ООО «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин.

До 20 ноября производитель должен доставить из Энгельса в Омск 33 новых троллейбуса «Адмирал». Поставка обойдется городу в 679 млн рублей.

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