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В Омской области пропал мужчина с татуировкой на лице

В Омской области пропал мужчина с татуировкой на лице

17 августа 2020, 08:05
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В паблике «Лиза Алерт» Омской области появилась ориентировка на Николаева Артема Владимировича.

15 августа в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» Омской области появилась информация о розыске 21-летнего Николаева Артема Владимировича (1998 года рождения). Сообщается, что молодой человек пропал еще 3 августа, с тех пор его местонахождение неизвестно.

В качестве мест его поиска указали Калачинск, Омскую область и Москву. У пропавшего есть особые приметы. Он носит бороду, а на лице и руке у него есть татуировки.

Рост Артема составляет 180 см, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. О том, в какой одежде он был в момент пропажи, не сообщается.

Если у вас есть информация о молодом человеке, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52.

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