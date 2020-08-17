В Омске вдвое снизились доначисления налогов

За первую половину текущего года налоговые органы в регионе по результатам проверок дополнительно начислили в бюджеты 247 млн рублей платежей. Это на 234 млн или на 48,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Как отмечают в омском УФНС, сумма снизилась из-за уменьшения количества выездных налоговых проверок. Их в отчетном периоде было меньше в 2,7 раза, или на 33 мероприятия. Проведение 73 проверок приостановили по 30 июня текущего года в рамках исполнения постановления федерального правительства «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».