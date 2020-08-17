Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске вдвое снизились доначисления налогов

В Омске вдвое снизились доначисления налогов

17 августа 2020, 16:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
Это связано с уменьшением количества выездных налоговых проверок. Цифры привели в омском УФНС.

За первую половину текущего года налоговые органы в регионе по результатам проверок дополнительно начислили в бюджеты 247 млн рублей платежей. Это на 234 млн или на 48,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как отмечают в омском УФНС, сумма снизилась из-за уменьшения количества выездных налоговых проверок. Их в отчетном периоде было меньше в 2,7 раза, или на 33 мероприятия. Проведение 73 проверок приостановили по 30 июня текущего года в рамках исполнения постановления федерального правительства «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

#Новости#Налоги#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57