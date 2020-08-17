Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске на благоустройство улицы отправили «бессмертных» рабочих

В Омске на благоустройство улицы отправили «бессмертных» рабочих

17 августа 2020, 13:34
Фото: Елена Тихоновская / Аварийный Омск
В паблике «Аварийный Омск» появилась информация о дорожных работах, которые ведутся с нарушениями.

Сегодня в паблике «Аварийный Омск» появилась жалоба на рабочих, которые занимаются дорожными работами на улице Орджоникидзе. По словам автора поста Елены Тихоновской, ни на одном из них не было жилета, который бы позволял водителям видеть дорожников издалека.

«Вы допускаете до работ по благоустройству города бессмертных рабочих?» — удивилась женщина.

Омичку возмутила такая ситуация, поскольку в городе уже неоднократно происходили ДТП, во время которых водители сбивали рабочих. При этом в момент аварии на дорожниках были надеты жилеты.

Также Елена отметила, что в то время работ по благоустройству на улице Орджоникидзе не остановили движение транспорта. Трамваи также продолжают ездить по этому участку. Все это создает угрозу для рабочих.

#Новости#Благоустройство#Ремонт дорог#Дороги#Общество#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57