В Омске на благоустройство улицы отправили «бессмертных» рабочих

Сегодня в паблике «Аварийный Омск» появилась жалоба на рабочих, которые занимаются дорожными работами на улице Орджоникидзе. По словам автора поста Елены Тихоновской, ни на одном из них не было жилета, который бы позволял водителям видеть дорожников издалека.