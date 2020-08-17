В Омске на благоустройство улицы отправили «бессмертных» рабочих

Сегодня в паблике «Аварийный Омск» появилась жалоба на рабочих, которые занимаются дорожными работами на улице Орджоникидзе. По словам автора поста Елены Тихоновской, ни на одном из них не было жилета, который бы позволял водителям видеть дорожников издалека.
«Вы допускаете до работ по благоустройству города бессмертных рабочих?» — удивилась женщина.
Омичку возмутила такая ситуация, поскольку в городе уже неоднократно происходили ДТП, во время которых водители сбивали рабочих. При этом в момент аварии на дорожниках были надеты жилеты.
Также Елена отметила, что в то время работ по благоустройству на улице Орджоникидзе не остановили движение транспорта. Трамваи также продолжают ездить по этому участку. Все это создает угрозу для рабочих.