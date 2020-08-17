Силовики нашли у молодых омичей почти 11 кг героина

УФСБ России по Омской области провело комплекс оперативно-разыскных мероприятий в резальтате которых удалось ликвидировать крупный межрегиональный канал наркотрафика. Из незаконного оборота изъяли крупную партию наркотиков.
Сотрудники спецподразделения задержали двух 20-летних омичей, которые работали в крупном интернет-магазине по продаже наркотических средств. Задержанные занимались пересылкой и сбытом синтетических наркотиков в крупном размере.
Во время личного досмотра у подозреваемых нашли и изъяли 10.7 кг героина. Омичи собирались сбыть партию товара в крупных городах Сибирского федерального округа.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас их арестовали. Расследование продолжается.