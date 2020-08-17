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Силовики нашли у молодых омичей почти 11 кг героина

Силовики нашли у молодых омичей почти 11 кг героина

17 августа 2020, 13:04
Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области
Задержанные собирались сбыть наркотики в крупных городах СФО, сообщает пресс-служба УФСБ России по Омской области.

УФСБ России по Омской области провело комплекс оперативно-разыскных мероприятий в резальтате которых удалось ликвидировать крупный межрегиональный канал наркотрафика. Из незаконного оборота изъяли крупную партию наркотиков.

Сотрудники спецподразделения задержали двух 20-летних омичей, которые работали в крупном интернет-магазине по продаже наркотических средств. Задержанные занимались пересылкой и сбытом синтетических наркотиков в крупном размере.

Во время личного досмотра у подозреваемых нашли и изъяли 10.7 кг героина. Омичи собирались сбыть партию товара в крупных городах Сибирского федерального округа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас их арестовали. Расследование продолжается.

#Новости#Наркотики#ФСБ#Происшествия#Омск сегодня
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