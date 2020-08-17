Расстрелял на глазах у детей: омич жестоко убил кота после ссоры с женой

Прибывшие полицейские задержали 40-летнего мужчину, ранее судимого за кражи, угрозу убийством и хулиганство. У него изъяли оружие – пневматическую винтовку МР-512 калибром 4,5 мм.
Оказалось, что омич просто решил вымести зло на кота. Поругавшись с женой, отец семейства выбежал во двор и расстрелял из винтовки котенка. За убийством животного из окна наблюдали дети, которые испытали сильные моральные страдания.
Ветеринарное исследование подтвердило, что животное скончалось от полученных травм. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.