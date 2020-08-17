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Появилось видео с места страшной аварии под Омском, где погибла семья

Появилось видео с места страшной аварии под Омском, где погибла семья

17 августа 2020, 15:23
Фото: 55.мвд.рф
УМВД России по Омской области опубликовало кадры с места смертельной аварии на трассе Р-254 «Иртыш». Напомним, здесь накануне вечером насмерть разбились двое взрослых и ребенок.

На кадрах с места происшествия видно, как сильно оказался поврежден автомобиль Toyota. Во время аварии им управляла 38-летняя женщина, а в салоне находился мужчина и 9-летняя девочка. Все они скончались до приезда скорой помощи.

Напомним, авария произошла из-за того, что водитель большегруза Volvo не выдержал безопасную дистанцию и наехал на легковушку. Машину вынесло на встречную полосу, где в этот момент шел грузовик DAF. Сообщается, что водители фур были трезвыми в момент аварии.

Проводится расследование, но на водителя Volvo было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения». Мужчине грозит до 7 лет колонии. Некоторые омичи полагают, что водитель большегруза специально подгонял легковушку.

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