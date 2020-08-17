Омский чиновник «накрутил» себе педагогический стаж ради пенсии

Выяснилось, что с 1990 по 2015 годы глава поселения работал учителем в БОУ «Орловская СОШ». После назначения главой поселения в 2010 году вести уроки мужчина перестал, таким образом, оснований для оформления ему пенсии как педагогическому работнику не было. Однако ее перечисляли: с 2015 года сумма превысила 500 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрит Тарский городской суд Омской области.