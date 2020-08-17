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Омский чиновник «накрутил» себе педагогический стаж ради пенсии

Омский чиновник «накрутил» себе педагогический стаж ради пенсии

17 августа 2020, 11:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мужчина «притворялся» учителем на бумаге и незаконно получал соответствующую пенсию. Об этом рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Утверждено обвинительное заключение по делу главы Орловского сельского поселения Тарского района. Его обвиняют по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Дело завели после проверки межрайонной прокуратуры.

Выяснилось, что с 1990 по 2015 годы глава поселения работал учителем в БОУ «Орловская СОШ». После назначения главой поселения в 2010 году вести уроки мужчина перестал, таким образом, оснований для оформления ему пенсии как педагогическому работнику не было. Однако ее перечисляли: с 2015 года сумма превысила 500 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрит Тарский городской суд Омской области.

#Новости#Мошенничество#Общество
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